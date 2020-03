Unternehmen mit maximal fünf Beschäftigten können einmalig bis zu 9.000 Euro für drei Monate erhalten. Betriebe mit sechs bis zehn Beschäftigten erhalten bis zu 15.000 Euro. Insgesamt stellt der Bund 50 Milliarden Euro zur Verfügung. Zuständig für die Auszahlung sind in Mitteldeutschland die Sächsische Aufbaubank, die Thüringer Aufbaubank und die Investitionsbank Sachsen-Anhalt.



Die Zuschüsse müssen nicht zurückgezahlt werde. Sie sollen kleinen Firmen in der Coronavirus-Krise über Engpässe hinweghelfen, da sie in der Regel keine Kredite erhalten und über keine Sicherheiten oder weitere Einnahmen verfügen.