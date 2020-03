Corona-Krise Flaute bei Messebau, Gastgewerbe und in der Auto-Industrie

Eigentlich müsste Leipzig in den kommenden Tagen eine rappelvolle Stadt sein. Denn offiziell sollte am Donnerstag die Leipziger Buchmesse beginnen. Doch die Messe wurde, wie viele andere Veranstaltungen auch, wegen der Corona-Epidemie abgesagt. Der Schaden für die Wirtschaft ist groß. Auch in Mitteldeutschland sind mehrere Branchen von der Corona-Krise betroffen.

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL