Innenminister Horst Seehofer hat die Wirtschaftsrisiken von Experten bewerten lassen. Bildrechte: dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte die vertrauliche Studie am 18. März bei seiner Grundsatzabteilung in Auftrag gegeben. Sie entstand binnen weniger Tage mithilfe in- und ausländischer Fachleute und liegt mittlerweile vielen Politikern und Experten vor.



Darin heißt es, die deutsche Volkswirtschaft sei eine Hochleistungsmaschine, die ein hohes Maß an materiellem Wohlstand bereitstelle. Ihre Leistungsfähigkeit sei davon abhängig, dass der überwiegende Teil aller bestehenden Unternehmen und Arbeitnehmer einsatzfähig sei und die Integrität des Gesamtsystems nicht in Frage gestellt werde.