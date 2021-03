Bund meldet Betrugsverdacht bei aktuellen Corona-Hilfen Bislang keine Fälle in Mitteldeutschland bekannt

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es bislang keine Betrugsverdachtsfälle bei den Corona-Hilfen für den zweiten Lockdown. Davon gehen die Aufbaubanken in Dresden und Erfurt sowie das Wirtschaftsministerium in Magdeburg aus. Am Anfang der Woche teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit, es habe der Beantragung der aktuellen Corona-Hilfen Betrugsverdachtsfälle gegeben.