Seit Beginn der Corona-Krise ist der Stromverbrauch in Deutschland moderat gesunken, mit Einführung der Kontaktverbote dann deutlich: In der vergangenen Woche ist fast zehn Prozent weniger Strom verbraucht worden als noch Anfang März. Das hat Auswirkungen auf den Strompreis an der Strombörse – die Preise im Großhandel sinken. Und zwar so stark, dass sich einem Bericht der taz zufolge ein Trend aus dem vergangenen Jahr verstärkt: Minuspreise.