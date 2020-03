Warenverkehr Coronavirus: Auswirkungen auf die Logistik-Branche

Grenzen werden geschlossen, aus China kommt wegen der Corona-Epidemie kein Waren-Nachschub mehr, in Deutschland fehlen in vielen Firmen Mitarbeiter, weil diese ihre Kinder zu Hause betreuen – und doch sind die Supermarktregale noch weitgehend gefüllt, noch können Firmen produzieren. Möglich machen das Logistik-Unternehmen, die in der Krise viel intensiver als sonst neue Lieferwege erschließen, Sonderschichten schieben und Waren transportieren. Wie lange halten sie das noch durch?

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL