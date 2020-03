Vor dem Corona-Schock sah es so aus, als ob sich die deutsche Wirtschaft langsam von der vorangegangenen Schwäche erholen würde. Jetzt gehen wir davon aus, dass sich der Ausbruch der Epidemie in China und in anderen Ländern negativ auf die deutschen Exporte und Importe auswirken wird. Allein dadurch dürfte die Zuwachsrate des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland in den ersten beiden Quartalen um jeweils mehrere Zehntel Prozentpunkte gedämpft werden.