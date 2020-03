In der Lebensmittelindustrie stopfe die erhöhte Nachfrage nach haltbarer Ware , wie zum Beispiel Nudeln, dagegen gerade das Loch, das durch das neuartige Corona-Virus anderswo aufgerissen worden sei, sagt Stefanie Sabet, Geschäftsführerin der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie: "Wir nehmen in einigen Bereichen eine höhere Nachfrage wahr. Es gibt aber auch Bereiche, wo wir eine sinkende Nachfrage haben."

So ginge die Nachfrage im gesamten "Außer-Haus-Markt" zurück, sagt Sabet weiter, also der Markt, der die Gastronomie beliefere. Es sei ausgewogen: "Was an einigen Stellen wegbricht, erhöht sich an anderen Stellen."