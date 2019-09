Bei einem der größten Steuerskandale der deutschen Geschichte inszenierten Banken, Anwälte und Börsenmakler ein großes Verwirrspiel: sogenannte Cum-Ex-Aktiengeschäfte. Erstmals knöpft sich jetzt ein deutsches Gericht – das Bonner Landgericht - Händler und Banken vor. Am Mittwoch startet der Prozess, er wird Monate dauern. Sechs Fragen rund um den Prozess - sechs Antworten.

Worum geht es in dem Prozess?

Das Bild zeigt die Frankfurter Börse. Bildrechte: dpa

Angeklagt sind zwei britische Börsenhändler wegen des Verdachts der besonders schweren Steuerhinterziehung. Die Staatsanwaltschaft Köln wirft den beiden ehemaligen Aktienhändlern vor, einen Schaden von mehr als 440 Millionen Euro verursacht zu haben, verteilt auf 34 einzelne Fälle.



Sie sollen die Geschäfte mit anderen von Mitte 2006 bis Frühjahr 2011 getätigt haben. Die Angeklagten haben umfassend ausgesagt. Die Komplizen der beiden Angeklagten sollen "gesondert" verfolgt werden. Doch will das Landgericht gleich auch fünf Finanzhäuser an dem Verfahren beteiligen, die an den Geschäften mitgewirkt haben sollen.