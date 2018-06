Der Premiumhersteller Daimler ist in den Abgasskandal möglicherweise tiefer verstrickt als angenommen. Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) inzwischen fünf unzulässige Abschalteinrichtungen entdeckt. Die Behörde gehe dem Verdacht nach, dass diese illegalen Software-Funktionen in einem Großteil der neueren Diesel der Abgasnorm Euro-6 zum Einsatz kämen. Betroffen seien fast eine Million Fahrzeuge.