Daimler muss möglicherweise Transporter vom Typ Sprinter wegen des Verdachts der einer illegalen Abgasteuerung zurückrufen. Betroffen sind rund 260.000 Transporter, davon etwa 100.000 in Deutschland.

Die Wagen mit der Abgasnorm Euro 5, die bis 2016 hergestellt wurden, sollen nach einem Schreiben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) an Daimler vom 25. September eine "unzulässige Abschaltvorrichtung" verwenden, berichtete die "Bild am Sonntag".

Ein Konzernsprecher in Stuttgart bestätigte am Sonntag auf Anfrage, dass das KBA ein Anhörungsverfahren eröffnet habe. Daimler habe die Funktionsweise der Abgasreinigung dem KBA bereits im Mai 2018 vorgestellt "und sie anschließend seit Sommer 2018 in weiteren Besprechungen eingehend erläutert", stellte der Sprecher fest.