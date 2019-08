Im vergangenen Jahr haben sich in Deutschland mehr als 1,4 Millionen Ruheständler Geld hinzuverdient - so viele wie noch nie. Dabei geht es nicht nur um Minijobs. Wer bereits Altersrente bekommt, darf unbegrenzt zuverdienen.

Wer jetzt einen hohen Steuersatz hat und dann kommt noch die Rente dazu, dann ist die steuerliche Belastung doppelt so hoch.

Um das zu vermeiden, entscheiden sich einige, nach der Regelaltersgrenze ein, zwei Jahre weiterzuarbeiten und in dieser Zeit noch nicht die Rente in Anspruch zu nehmen. Das hat einen doppelten Vorteil: Zum einen werden hohe steuerliche Abgaben vermieden. Zum anderen wird für jeden Monat ein halber Prozentpunkt Rentenerhöhung angerechnet. Ein Jahr bringt also eine Rentenerhöhung von sechs Prozent.