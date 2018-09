Die Commerzbank steigt aus der ersten Börsenliga ab. Das Dax-Gründungsmitglied muss laut Mitteilung der Deutsche Börse vom späten Mittwochabend den deutschen Leitindex am 24. September verlassen. Stattdessen rückt der Zahlungsabwickler Wirecard in die Riege der 30 finanzstärksten deutschen Top-Unternehmen auf.

Für die Aufnahme in den Kreis der 30 Dax-Konzerne sind unter anderem Börsenumsatz und Börsenwert entscheidend. Wirecard war zuletzt mit mehr als 24 Milliarden Euro doppelt so hoch bewertet wie die Commerzbank, die künftig im Nebenwerte-Index MDax gelistet wird. Auch an der Deutschen Bank war das erst vor 19 Jahren gegründete Unternehmen aus Aschheim bei München beim Börsenwert vorbeigezogen.