Debatte um Ramelow-Vorschlag Lebensmittel: Mindestpreise sind auch keine Lösung

"Hähnchenschenkel für 20 Cent, pro 100 Gramm sind unanständig!" Das sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner am Rande der Grünen Woche. Von solchen Preisen könnten die Bauern nicht leben. Am Wochenende nun hat Thüringens Ministerpräsident Ramelow Mindestpreise in der Landwirtschaft vorgeschlagen - für gerechtere Preise für Bauern. Doch die halten das für unrealistisch, so wie auch die Lebensmittelbranche.

von Niklas Ottersbach, MDR AKTUELL