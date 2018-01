Die Deutsche Bahn geht in die Job-Offensive: Der Konzern will in diesem Jahr mehr als 1.000 Lokführer und Lokführer-Lehrlinge einstellen. Das hat der neue Bahn-Personalvorstand Martin Seiler den Zeitungen der Funke Mediengruppe mitgeteilt. Insgesamt sollen laut Seiler 2018 sogar 19.000 neue Mitarbeiter bei der Bahn eingestellt werden. Darüber hinaus würden 4.000 Auszubildende und fest im Unternehmen integrierte Studierende (Duales Studium) gesucht.

Seiler begründete die zahlreichen Neueinstellungen mit dem Wachstum und dem digitalen Ausbau der Bahn. Zudem gingen viele Mitarbeiter in den kommenden Jahren in Ruhestand. In den vergangenen fünf Jahren stellte die Deutsche Bahn laut dem Personalvorstand in Deutschland 60.000 Mitarbeiter neu ein. Damit habe sie rund ein Drittel der Belegschaft erneuert.



Nach Angaben von Seiler beschäftigt die Bahn allein in Deutschland aktuell knapp 200.000 Mitarbeiter. Weltweit arbeiten sogar mehr als 320.000 Menschen für den deutschen Verkehrskonzern und seine Tochterunternehmen.