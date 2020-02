Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. Gründe für die Einstellungsoffensive sind dem Unternehmen zufolge der demografische Wandel mit dem Ausscheiden vieler Beschäftigter aus Altersgründen, sowie hohe Investitionen in das Verkehrsmittel und seine Infrastruktur .

Insgesamt will die Bahn im Osten Deutschlands mehr als 6.100 neue Mitarbeiter einstellen. In Sachsen soll es 1.400 Einstellungen geben, in Sachsen-Anhalt 630 und in Thüringen knapp 300.