Unterm Strich und nach Abführung einer Dividende an den Bund bleiben der Bahn allerdings nur noch etwas über 300 Millionen Euro übrig. Das ist zu wenig, um Investitionen in Höhe von 10,4 Milliarden Euro zu finanzieren, so dass die Verschuldung des Unternehmens weiter steigt. Die Verschuldung liegt nun bei 18,6 Milliarden Euro, das sind rund eine Milliarde Euro mehr als noch 2016.

Bei den Fahrgastzahlen konnte die Bahn im vorigen Jahr im Fernverkehr über drei Millionen mehr Fahrgäste verzeichnen als 2016, eine Steigerung um 2,3 Prozent. Insgesamt reisten im vorigen Jahr über 142 Millionen Passagiere mit der Bahn, 2016 waren es noch 139 Millionen Fahrgäste. Vorstandschef Richard Lutz sagte am Donnerstag, es sei der dritte Fahrgastrekord in Folge und "eine gute Nachricht für den Klimaschutz".

Beim Sturmtief Xavier saßen im Oktober im Hauptbahnhof Hannover zahlreiche Reisende fest. Sie übernachteten in Hotelzügen. Bildrechte: IMAGO

Prestigeprojekt der Bahn war im vorigen Dezember die Einweihung der Trasse Berlin-München. Sie war nach nach 26 Jahren Bauzeit fertiggestellt worden. Baukosten: Rund zehn Milliarden Euro. Gleich am Tag der Einweihung kam es wegen diverser Pannen zu Verspätungen, die noch tagelang anhielten. Einige Zugverbindungen fielen auf der Strecke komplett aus.



Doch stand die Deutsche Bahn in den vergangenen Monaten auch stark in der Kritik. Wegen des Sturmtiefs "Xavier" wurde Anfang Oktober der Bahnverkehr zeitweise komplett eingestellt. Umgestürzte Bäume hatten den Zugverkehr zum Erliegen erbracht. Voriges Wochenende wurde in Leipzig der Hauptbahnhof wegen starken Schneefalls für den Fern- und Nahverkehr zeitweise komplett gesperrt. Die Vorfälle heizten die Diskussion an, wie gut die Bahn personell ausgestattet ist, um auf Wetterkapriolen schnell reagieren und stundenlange Zugausfälle verhindern zu können.