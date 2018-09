Die Deutsche Bank teilte mit, sie stimme mit der BaFin überein, dass Prozesse zur Identifizierung von Kunden ("Know your Customer") verbessert werden müssten.

Banken sind generell verpflichtet, sicherzustellen, dass sie keine Geschäfte mit Kriminellen machen bzw. sich Kriminelle in ihren Kundenstamm schmuggeln. In der Vergangenheit hatte das Geldhaus damit immer wieder Probleme. Bei Kunden in Russland gelang es dem System der Deutschen Bank beispielsweise nicht, einzelne Personen ausreichend zu identifizieren oder nachzuvollziehen, ob die Personen tatsächlich existierten.