Die Deutsche Bank streicht mehr als 7.000 Vollzeitstellen. Das teilte der Konzern kurz vor Beginn der Hauptversammlung bekannt. So soll die Zahl der Mitarbeiter deutlich unter 90.000 sinken. Betroffen sind nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters vor allem Beschäftigte in Großbritannien und den USA. Der Deutschen Bank zufolge hat der Jobabbau bereits begonnen und soll größtenteils bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Allein beim Handel mit Aktien sollen 25 Prozent der Stellen wegfallen. Grund ist, dass der deutsche Branchenprimus sein Aktiengeschäft komplett umbauen will. Künftig will sich die Bank im Aktienhandel auf elektronische Lösungen und die wichtigsten Kunden weltweit konzentrieren. Das Investmentbanking war einst der Gewinnbringer der Deutschen Bank. Allerdings schwächelt der Bereich seit längerem. Die Deutsche Bank verlor vor allem an die US-Konkurrenz Marktanteile. Zudem sind die Kosten im Branchenvergleich sehr hoch.