Die Deutsche Bank hat das dritte Jahr in Folge unter Sanierer und Bank-Chef John Cryan einen Verlust eingefahren. Den Angaben zufolge summierte sich das Minus nach Steuern Ende 2017 auf 512 Millionen Euro. Nach der Veröffentlichung der neuen Verluste sackten die Aktien in den ersten Handelsminuten um sechs Prozent ab. Sie waren damit am Freitag der mit Abstand größte Verlierer im Dax.

Als Hauptgrund für die Verluste gab die Bank die US-Steuerreform an. Zwar wird durch die neue Regelung von US-Präsident Donald Trump die Steuerquote für Firmen drastisch gesenkt, sie bedeutet aber für die Deutsche Bank zugleich, dass sie Verluste aus Zeiten der Finanzkrise nun bei ihren US-Geschäften nicht mehr so stark steuerlich geltend machen kann. Mit dem Problem steht die Deutsche Bank nicht allein da, auch andere Geldinstitute hatten deswegen Verluste gemeldet.

Ohne diese Belastung hätte das größte heimische Geldhaus erstmals seit drei Jahren wieder einen Gewinn eingefahren: Vor Steuern blieben 1,3 Milliarden Euro übrig. Und dennoch: Die Bank hat ein Ertragsproblem. So gingen die Erträge im vorigen Jahr um zwölf Prozent auf 26,4 Milliarden Euro zurück. Grund dafür sind laut Bank Rückgänge beim Investmentbanking – der wichtigsten Geschäftssparte des Geldinstituts. Die Großkunden hätten sich im vorigen Jahr mit dem Handel von Anleihen, Währungen und Aktien zurückgehalten. Analysten sprechen davon, dass die Bank kontinuierlich Marktanteile verliere.



Dass Bankenchef Cryan den Investmentbankern trotzdem wieder deutlich höhere Boni bezahlen will, hatte in den vergangenen Wochen für Unverständnis in der Öffentlichkeit und bei vielen Aktionären gesorgt.