Die Beschäftigten der Deutschen Post sollen einen Bonus von 300 Euro bekommen. Das hat Vorstandschef Frank Appel mitgeteilt. "Wir wissen genau, wer in diesen Zeiten einen hervorragenden Job gemacht hat", sagte der Post-Chef in einer Telefonkonferenz.

Trotz des insgesamt positiven Verlaufs seien Entlassungen aber nicht ganz auszuschließen, so der Vorstandschef. Wenn es den Kunden aufgrund der Corona-Krise schlecht gehe, habe das auch Auswirkungen auf die Post als Dienstleister. Appel versprach jedoch, man sei um erträgliche Lösungen für die Mitarbeiter bemüht. So habe man im Laufe der Krise etwa Beschäftigte vorübergehend in anderen Sparten untergebracht.