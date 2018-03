Anleger verloren bis zu 80 Prozent

Beim viel beworbenen ersten Börsengang 1996 konnte man die Telekom-Aktie für 14,57 Euro kaufen, beim zweiten (1999) für 39,50 Euro und beim dritten im Jahr 2000 für 66,50 Euro. Anfang 2000 stieg die Aktie auf über 103 Euro - ihr Allzeit-Hoch. Derzeit notiert sie bei etwas über 13 Euro. Wer die Aktie beim dritten Börsengang gekauft hatte und sie bis heute nicht abgestoßen hat, hat etwa 80 Prozent seines Geldes verloren.



Dank der Kleinanleger, die mit dem Kauf der T-Aktie auch etwas für ihre Altersvorsorge tun wollten, ist der Börsengang der Telekom Thema vor Gericht. Sie prozessieren bis heute ausdauernd. 2016 hat das Oberlandesgericht Frankfurt festgestellt, dass das Unternehmen mit fehlerhaften Angaben in einem Prospekt für den dritten Börsengang geworben hat. Jetzt liegt der Fall beim Bundesgerichtshof, der zu urteilen hat, wie der Anspruch Geschädigter konkret festzustellen ist.

Vier Hauptgründe für den Absturz

Der langjährige Vorstandschef Ron Sommer brachte die Telekom in den 90er-Jahren an die Börse und inszenierte die "T-Aktie" als Aktie für jedermann. Bildrechte: dpa Dass es mit der Telekom im neuen Jahrtausend bergab ging, hatte viele Gründe, vier davon wogen allerdings besonders schwer. Für den ersten kann wohl auch die Telekom nichts: Im März 2000 platzte die "Dotcom"-Blase, der Hype um die Internet- und Telekommunikations-Branche endete abrupt, in den USA verloren die im Technologie-Index NASDAQ zusammengefassten Unternehmen 80 Prozent ihres Werts.



Zweitens: Die Telekom hatte im Sommer 2000 wie fünf Wettbewerber Lizenzen für die Nutzung von Frequenzen im Mobilfunkstandard UMTS erworben - für geschlagene 8,48 Milliarden Euro. Dass das zu viel war, wussten alle Beteiligten schon sehr bald. In der Hoffnung, Mitbewerbern Lizenzen wegschnappen zu können, trieben sie die Preise. Ohne Erfolg, es wurde nur für alle teurer. In der Bilanz 2002 musste der gezahlte Preis dem tatsächlichen Wert angepasst werden, der Konzern musste Milliarden abschreiben.

T-Mobile US: Erst teurer Neuerwerb ...

Der dritte schwerwiegende Punkt war der Kauf des amerikanischen Mobilfunkanbieters Voicestream - ebenfalls im Jahr 2000. Das Geschäft kostete die Telekom 30 Milliarden US-Dollar - und rentierte sich in den Anfangsjahren kaum. Auch den Wert dieser Neuerwerbung musste man 2002 schließlich abschreiben.

Punkt vier betraf die grundsätzliche Struktur des Konzerns, die auf vier Säulen aufgebaut war: Der damalige Vorstands-Chef Ron Sommer wollte mit T-Com, T-Mobile, T-Online und T-Systems vier eigenständige Unternehmen entwickeln und sie später getrennt voneinander an die Börse bringen.



Doch die Struktur stand dem sich verändernden Geschäft im Internet-Zeitalter im Weg, T-Com und T-Online etwa machten sich mit ihren Produkten gegenseitig Konkurrenz, als andere Anbieter längst dazu übergegangen waren, Telefonie und Internet kosteneffizient aus einer Hand anzubieten. Die Strategie wurde erst später kassiert: T-Online, das zuvor als eigenständiger Wert schon an die Börse gebracht wurde, konnte mit Mühe wieder in den Konzern integriert werden, der jetzt als Deutsche Telekom Mobilfunk, Internet und Telefonie aus einer Hand anbietet. Einzig die Geschäftskunden-Sparte T-Systems ist als gesonderte Marke bestehen geblieben.

... jetzt "Cash Cow"

Freut sich über Gewinne von T-Mobile US: der derzeitige Vorstandschef der Telekom Tim Höttges. Bildrechte: dpa In der Zeit, in der der "rosa Riese" auf seinem Heimatmarkt kämpfte, entwickelte sich das Geschäft in den USA auf einmal prächtig. 2011 wollte die Telekom ihre amerikanische Mobilfunktochter T-Mobile US sogar schon loswerden, eine Übernahme durch den Marktführer AT&T war sogar schon besiegelt. Aber: Die Kartellbehörden schoben dem Geschäft einen Riegel vor. Im Zuge dessen bekam die Telekom aber neue Mobilfunklizenzen für den US-Markt - und konnte nun angreifen. T-Mobile US entwickelte sich zur "Cash Cow" - die Marke gilt in den USA mittlerweile als besonders hip und wirft regelmäßig Gewinn ab.



Und auch die Umsatz- Und Gewinnentwicklung des Gesamtkonzerns ist dem ersten Anschein nach positiv.

Positive Prognose

Fürs Jahr 2017 konnte der gegenwärtige Konzernchef Tim Höttges einen Gewinn von 3,5 Milliarden Euro vermelden - übrigens auch dank Donald Trumps Steuerreform, die die Steuerlast in Amerika deutlich gesenkt hat. Der größte Teil der Dividende geht übrigens an den Bund, der direkt oder indirekt immer noch mehr als 30 Prozent an der Telekom hält.

In Europa wachsen wir, in Deutschland wachsen wir, in den USA wachsen wir. Tim Höttges, Vorstandschef der Telekom.