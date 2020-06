Das Bundesverkehrsministerium muss der Deutschen Umwelthilfe (DUH) Einsicht in die Akten zum Dieselskandal gewähren. Das geht aus einem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig hervor.



Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte bereits im März vergangenen Jahres entschieden, dass in dieser Sache die Information der Öffentlichkeit wichtiger sei als das Geheimhaltungsinteresse. Dagegen war das Bundesverkehrsministerium in Revision gegangen, die nun vom Leipziger Bundesverwaltungsgericht abgelehnt wurde.

(BVerwG 10 B 18.19)