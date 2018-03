Im vergangenen Jahr haben die privaten Haushalte in Deutschland ihre Konsumausgaben so stark gesteigert wie seit 1994 nicht mehr. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, gaben die Menschen 2017 rund 1,64 Billionen Euro für ihre eigenen Bedürfnisse aus. Das waren 3,6 Prozent mehr als im Jahr zuvor, erläuterte die Behörde anlässlich des Weltverbrauchertags am Donnerstag. In der Zahl sind auch die Preissteigerungen des Jahres enthalten. Ohne diesen Effekt, also inflationsbereinigt, wuchsen die Ausgaben um 1,9 Prozent. Die Gründe für den gestiegenen Konsum seien niedrige Zinsen, eine starke Wirtschaftsentwicklung und günstige Aussichten auf dem Arbeitsmarkt.

Unter anderem kauften die Menschen Autos und andere langlebige Güter, steckten Geld in ihre Wohnungen und leisteten sich hochwertigere Nahrungsmittel. Besonders stark war der Zuwachs bei Schuhen und Bekleidung (plus 5,9 Prozent) - das ist sogar ein Rekordplus seit 1992. Zudem gaben die Deutschen mehr Geld für Autos (plus 8,6 Prozent) und Kraftstoffe aus (plus 7,8 Prozent) sowie für Nahrungsmittel, Getränke und Tabak (plus 3,8 Prozent). Während die Aufwendungen für Hotels und Gastronomie um 4,9 Prozent kletterten, stiegen die Ausgaben für Wohnungen trotz des Mangels in vielen Städten nur unterdurchschnittlich: Inklusive Nebenkosten wuchsen sie um 2,7 Prozent.