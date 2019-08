Die Rechnung ist eigentlich ganz einfach: In den nächsten 30 Jahren wird nach Meinung fast aller Wissenschaftler die Temperatur in Deutschland durch den Klimawandel um ein bis zwei Grad steigen. Auch das CO2 in der Luft – und damit auch im Wasser – wird zunehmen.

Je schneller der Wandel, desto schwerer die Anpassung

Und das habe Folgen für Seen, Flüsse, Nord- und Ostsee, sagt Dr. Helmut Wedekind, Wissenschaftlicher Beirat des Deutschen Fischereiverbands. Die Hauptfaktoren seien die Erhöhung des CO2-Gehaltes und die Veränderungen von Meeresströmungen.

Aber insgesamt denke ich wirken sich derzeit besonders die Erhöhung der Wassertemperatur, aber auch der Wassermangel in einigen Regionen des Binnenlandes aus. Helmut Wedekind, Deutscher Fischereiverband

Die Frage ist nur, wie groß diese Auswirkungen sein werden. Wie stark sich heimische Fische vom Klimawandel, von mehr Algen, weniger Sauerstoff, von anderen einwandernden Fischarten, von sinkenden Pegeln in Flüssen beeindrucken lassen.

Helmut Wedekind sagt, grundsätzlich falle es schwer, eine sicher Prognose in den nächsten Jahren wiederzugeben. Hinweise auf Veränderungen könne man allerdings bereits jetzt zahlreich feststellen: "Je schneller der Wandel der Umweltbedingungen in den Gewässern fortschreitet, desto schwieriger ist es für die Fischpopulationen, sich an die geänderten Bedingungen anzupassen."

Hering, Sprotte und Dorsch produzieren weniger Nachwuchs

Die Fischereiwirtschaft und die Angler in Deutschland sind alarmiert. Wenn Dienstag in Magdeburg der Deutsche Fischereitag beginnt, wird das Thema Klimawandel ganz oben auf der Agenda stehen. Bis zu 300 Gäste aus Politik und Wirtschaft werden bis Donnerstag erwartet.

Wissenschaftler werden Vorträge halten, z.B. über den Rückgang der Fischbestände in der Ostsee, erklärt Claus Ubl vom Deutschen Fischereiverband. Heringe produzieren seit Jahren weniger Nachwuchs, auch Sprotten und Dorsche könnten aus der Ostsee verschwinden.

Und auch in den Seen und Flüssen im Binnenland stünden die Fischer vor Problemen, erklärt Claus Ubl: "Wenn wir über Klimawandel reden, werden wahrscheinlich vor allem die Forellenproduzenten – weil das sehr kälteliebende Fische sind – Probleme bekommen, wenn so wie im letzten Jahr die Wasserversorgung nicht mehr gewährleistet wird. Da sind ja ganze Fließgewässer ausgetrocknet."

Ostsee stärker betroffen als Nordsee

Und das wird in Zukunft vor allem in Sachsen zu spüren sein. Das Land ist nach Bayern der zweitgrößte Karpfenproduzent in Deutschland. Für die Fischerei in der Nordsee sehe die Zukunft allerdings nicht ganz so düster aus, meint Claus Ubl. Der Klimawandel werde den Fischbestand dort aber ordentlich durcheinander wirbeln.

"Die Kabeljaubestände – das sehen wir jetzt schon in der Nordsee – die Verlagern ihre Verbreitungsgebiete weiter gen Norden. Dafür werden andere Fischarten in der Nordsee erwartet. Wolfsbarsche, Rote Meerbarben und vielleicht auch bald wieder Thunfische", erklärt Ubl.