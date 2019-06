In der Diskussion um rasant steigende Mieten in Städten und mögliche Enteignungen von großen Immobilienunternehmen hatte die Deutsche Wohnen einen eigenen Weg angekündigt.

Einer der größten privaten Vermieter in Deutschland will ab 1. Juli Mieterhöhungen so begrenzen, dass ein Haushalt maximal 30 Prozent seines Nettoeinkommens für die Nettokaltmiete aufwenden müsse.