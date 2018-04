In großen Städten DHL liefert Pakete künftig auch abends aus

Die Post will Pakete künftig auch abends zustellen. Den Service soll es von Ende Juni an auch in Leipzig, Halle und Dresden geben – anfangs zu einem Schnupperpreis. Mehr Lohn an die Postboten wegen der späteren Arbeitszeiten will das Unternehmen aber nicht zahlen.