Helmut Peter kennt den Autohandel wie kaum ein Zweiter in Ostdeutschland. Er hat mit einem Autohaus in Nordhausen angefangen, inzwischen betreibt er 29 Häuser, in denen er jährlich 12.000 Autos verkauft. Peter sagt, das Diesel-Urteil bedrohe zwar nicht seine Existenz. Für Probleme sorge es aber durchaus: "Also der Diesel ist im freien Fall. Wir sind momentan in der Situation, dass wir Geld verlieren und auch Rückstellungen bilden mussten. So dass wir dieses Jahr schon so an der Unterlippe Oberkante arbeiten, wie man so schön sagt."

Wertverlust abhängig von Region

Die Herausforderung für viele Händler: Sie haben für ihre Leasingautos feste Rücknahmepreise vereinbart. Diese liegen aber oft über dem, was sie für den Gebrauchten jetzt noch erlösen können. Einige Händler bedrohe das durchaus in ihrer Existenz, sagt Stefan Bratzel. Er leitet das "Center of Automotive Management" und hat untersucht, was Diesel heute im Vergleich zum Vorjahr kosten.

Bratzel sagt: "Wir sehen bereits deutschlandweit Wertverluste von mindestens fünf Prozent. In manchen Regionen, wie etwa Stuttgart oder Düsseldorf, in denen Fahrverbote am stärksten diskutiert werden, dort sind die Wertverluste noch größer. Dort sprechen wir von Wertverlusten von 10 bis 15 Prozent."

Diesel-Zulassungen gehen zurück

Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe erwartet sogar noch höhere Abschläge. Er hat seine Mitglieder befragt. Rund ein Drittel der Händler befürchtet, dass Dieselautos mit der Abgasnorm Euro-5 nur noch mit Rabatten zwischen 30 und 50 Prozent verkauft werden können. Verbandsvize Andres Peckruhn sagt, ein Diesel stehe schon jetzt mehr als 100 Tage auf dem Hof eines Händlers, ein Benziner nur 80 Tage.

Peckruhn erklärt: "Die Kunden wenden sich ja von den Fahrzeugen ab, die überhaupt nicht von Fahrverboten tangiert wären. Wir beobachten ja, dass das Kaufverhalten sich vorwiegend auf die neuen Diesel auswirkt. Wenn man das mal vergleicht: Wir hatten im Januar 2017 rund 44 Prozent Diesel-Zulassungen und wir haben im Januar 2018 rund 33 Prozent Diesel-Zulassungen gehabt. Und das ist noch weiter im Fallen."

Wer zahlt Nachrüstung?

Der Kfz-Verband fordert eine Nachrüstung alter Fahrzeuge auf Kosten der Hersteller. So könne das Vertrauen in den Dieselmotor wieder gestärkt werden. Doch die Hersteller stellen sich bislang quer. Autohändler Peter rät erst einmal zur Gelassenheit. Die Branche müsse den Kunden klar machen, dass es keinen Grund gebe, neue Diesel-Fahrzeuge zu meiden. "Wenn Sie hinter so einem Euro-6 herlaufen, dann weiß man, dass das ein sehr sauberer Diesel-Motor ist. Unberechtigterweise sind wir in so eine Situation gekommen, die wir uns alle haben nicht vorstellen können, die aber jetzt da ist. Und da muss man durch", so Peter.