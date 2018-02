Die deutsche Wirtschaft wird in diesem Jahr rund 600.000 zusätzliche Stellen schaffen. Davon geht der Deutsche Industrie- und Handelskammertag aus. Er hob seine Konjunkturprognose an. Er erwartet jetzt 2,7 Prozent Wachstum in diesem Jahr, einen halben Prozentpunkt mehr als zuletzt.

Kritisch sieht der DIHK auch die Vereinbarungen von Union und SPD im Koalitionsvertrag. DIHK-Präsident Eric Schweitzer sprach von widersprüchlichen Signalen des Vertrags. Die Wirtschaft freue sich zwar über einige gute Zukunftsinvestitionen. Dazu zählte er die geplante Investitionen in eine bessere Bildung, in Berufsschulen und in die Digitalisierung.



Zugleich sind die Unternehmen laut Schweitzer aber besorgt über teure Zukunftslasten. Als großen Schwachpunkt nannte er den Verzicht von Union und SPD auf Steuerentlastungen für in Deutschland tätige Unternehmen. Er mahnte, der Wirtschaftsstandort Deutschland könne weiterhin nur erfolgreich sein, wenn Investitionen ausgelöst und nicht ausgebremst würden.