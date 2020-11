"Momentan weiß keiner, ob der eigene Betrieb oder wichtige Zulieferer die Produktion in nächster Zeit drosseln oder gar einstellen müssen, weil Beschäftigte infiziert wurden", so die IHK-Chefin. Dies würde sich auch deutlich in den Bilanzen der Unternehmen niederschlagen. Zwei von drei Firmen erwarteten für das laufende Jahr einen Umsatzrückgang. Jeder Zehnte rechne sogar mit Einbußen von mehr als 50%. "Für viele der betroffenen Unternehmen und Selbstständigen war der erste Lockdown schon mit erheblichen Folgen verbunden. Trotz erster Erholungstendenzen konnte sich der konsumnahe Sektor aber über den Sommer nicht vollständig erholen. Es ist davon auszugehen, dass einige Geschäftsmodelle die Pandemie nicht überstehen werden", warnt die IHK-Hauptgeschäftsführerin. So würden sich aktuell fünf Prozent der Befragten von einer Insolvenz bedroht sehen.

Auch im IHK-Bezirk Halle-Dessau rechnen die meisten Unternehmen für dieses Jahr mit sinkenden Umsätzen. Diese fallen – so die Einschätzung – jedoch insgesamt nicht so deutlich aus wie in anderen Regionen: Nur wenige Unternehmen rechnen mit Rückgängen von mehr als 25%. Die Belastung der verschiedenen Branchen unterscheidet sich jedoch nicht: Auch hier sind Gastgewerbe und Tourismus am häufigsten von Umsatzeinbußen betroffen. Etwas geringer werden die Umsatzrückgänge von den Industrieunternehmen eingeschätzt. Aufgrund der Struktur mit vielen Herstellern von Verbrauchsgütern und weniger Investitionsgüterproduzenten konnten hier trotz Einschränkungen mehr Unternehmen weiter produzieren als anderswo. Zu nennen ist etwa das Ernährungsgewerbe, das im IHK-Bezirk Halle-Dessau im ersten Halbjahr 2020 verglichen mit dem Vorjahreszeitraum einen Umsatzzuwachs von rund 13% verzeichnen konnte. Dennoch erwarten rund 55% der Industrieunternehmen der Region Umsatzrückgänge für das Gesamtjahr 2020, so die Auskunft der Kammer.