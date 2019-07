Die Zahl von Diskotheken in Mitteldeutschland ist stark zurückgegangen. Das geht aus einer Auswertung der Umsatzsteuerstatistik und des Unternehmensregisters durch das MDR-Magazin "Umschau" hervor. Laut Unternehmensregister (Quelle: Statistische Landesämter) gab es im Jahr 2017 noch 86 Diskotheken in Sachsen, 49 in Sachsen-Anhalt und nur noch 35 in Thüringen. In Thüringen hat sich die Zahl im Vergleich zu 2002 halbiert (50% Rückgang). In Sachsen und Sachsen-Anhalt gibt es je rund ein Drittel weniger Diskotheken (29%; 31%) als noch 2002. Ein Betreiber kann mehrere Niederlassungen haben, die im Unternehmensregister berücksichtigt werden.

Und auch die Zahl der Disko-Betreiber selbst ist deutschlandweit rückläufig: 2016 waren es laut Umsatzsteuerstatistik des Statistischen Bundesamtes rund 25% weniger als noch 2002. Sachsen-Anhalt ist mit einem Minus von 43% (2002 -2017) am stärksten betroffen. Thüringen liegt im selben Zeitraum mit einem Rückgang von 29% leicht über dem Bundesdurchschnitt, Sachsen mit einem Minus von 11% (2002-2016) darunter. Bundesweit verzeichnen nur Bremen (13%), Mecklenburg-Vorpommern (16%), Rheinland-Pfalz (50%) und Berlin (78%) einen Zuwachs von Disko-Betreibern.

In die Bar statt in die Disko

Entgegengesetzt ist der Trend bei Bars. Die Zahl der Bar-Betreiber ist laut Umsatzsteuerstatistik des Statistischen Bundesamtes deutschlandweit von 2008 bis 2017 um zirka 38% angestiegen. 2.403 Bar-Betreiber gab es demnach 2017 in Deutschland. 73 davon in Sachsen, 29 in Thüringen und 27 in Sachsen-Anhalt.