Corona-Krise Diskussion um bedingungsloses Grundeinkommen

Wirtschaftsexperten und Politiker sehen ein bedingungsloses Grundeinkommen für Bürger in der Corona-Krise nicht als geeignetes Instrument. Das ergaben Recherchen des MDR-Magazins "Umschau". "Für derartige ideologisch überfrachtete Diskussionen ist jetzt kein Raum", sagte etwa Wirtschaftsexperte Joachim Ragnitz, stellvertretender Leiter des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung in Dresden, der MDR-Wirtschaftsredaktion.

Viele Freiberufler und Kleinunternehmer sorgen sich derzeit um ihr Einkommen. Bildrechte: imago/penofoto

Man müsse jetzt den Menschen helfen, die unverschuldet in Not geraten. Das Bundesministerium für Arbeit teilte mit: "Bei der Entwicklung von Maßnahmen wurde darauf geachtet, dass diese geeignet sind, in der aktuellen Situation schnell, unbürokratisch und zielgerichtet zu unterstützen. Das bedingungslose Grundeinkommen erfüllt diese Kriterien nicht."