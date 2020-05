Es ist grundsätzlich ein positiver Schritt in die richtige Richtung. Andererseits ist es eine sehr elitäre Veranstaltung. Viele Unternehmen können sich nicht leisten mitzumachen. Diejenigen, die dabei sind, feiern sich vielleicht in erster Linie selbst. Ich glaube nicht, dass das in der Bevölkerung ankommt. Das darf man hinterfragen. Es erinnert mich auch an den Frauentag, wo immer an einem einzigen Tag sehr viel berichtet und diskutiert wird. Da gibt es einmal im Jahr bunte Ballons und buntes Eis, alle sagen wie vielfältig sie sind, aber im Alltag ändert sich nichts. Ich fände es gut, wenn Wirtschaft und Politik an einem solchen Tag konkrete Ziele vereinbaren und diese dann ein Jahr später gemeinsam überprüfen würden.