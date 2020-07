DIW und Städtebund Zunehmender Rassismus wirkt sich negativ auf Wirtschaft aus

Nach dem am Donnerstag vorgestellten Verfassungsschutzbericht stieg im vergangenen Jahr die Zahl extremistischer Straftaten in Deutschland deutlich an: Auf rechtsextremistischer Seite stiegen die Straftaten von 19.409 auf 21.290. Die Zahl linksextremistischer Straftaten stieg von 4.622 auf 6.449.