Als 365-Tage- oder 365-Euro-Ticket werden Jahreskarten im öffentlichen Nahverkehr bezeichnet, mit denen für einen Euro am Tag alle Busse und Bahnen in einem Gebiet genutzt werden können. Weil ein solches Jahresticket erstmals in der österreichischen Hauptstadt eingeführt worden war, ist hier auch vom "Wiener Modell" die Rede.

In Deutschland wird in verschiedenen Städten und Bundesländern darüber diskutiert – wegen des Klimawandels und wegen der wachsenden Belastung besonders der Städte durch einen noch immer weiter zunehmenden Autoverkehr.

Bislang gibt es solche Tickets in Deutschland aber nur im sächsischen Görlitz und Reutlingen in Baden-Württemberg. In anderen Bundesländern ist das Ticket immerhin schon ein Thema. Eingeführt werden soll es aber – wenn überhaupt – zunächst meist nur für Schüler, Studenten, Lehrlinge und Senioren.

Kein Konsens in Leipzig - Kosten noch weitgehend unklar

Die Stadträte von Leipzig und Dresden beschlossen im Mai 2019, die Möglichkeit der Einführung von 365-Euro-Tickets zu prüfen. In Leipzig sammelt der Verein Ökolöwe dafür Unterschriften. Der Antrag im Stadtrat, wonach die Verwaltung bis Ende März 2020 ein Konzept dafür vorlegen soll, war von SPD und Linken gekommen. Grüne und Piraten stimmten zu. Die Stadträte von CDU, der AfD und der FDP waren dagegen. Im Rathaus von Leipzig (im Bild-Hintergrund) war kontrovers über das Thema gestritten worden. Dabei hat die Debatte über konkrete Konzepte noch gar nicht angefangen. Bildrechte: dpa

Die Kosten und Investitionen für die wahrscheinlich nötige Ausweitung des Angebots werden in Leipzig auf mehr als eine Milliarde Euro geschätzt. Genaue Zahlen konnte die Stadtverwaltung bisher aber nicht nennen. Es wird aber auch mit Einnahmenausfällen von mindestens 20 Millionen Euro gerechnet, würden alle Inhaber von LVB-Zeitkarten auf ein solches Ticket umsteigen. Im Nahverkehrsplan steht es aber noch nicht.

Fahrgast-Zahlen in Wien mehr als verdoppelt

In Österreich haben das "Wiener Modell" nach der Hauptstadt weitere Städte umgesetzt. Eine davon ist Klagenfurt in Kärnten. Im Land Salzburg wird Anfang 2020 ein 365-Euro-Jahresticket eingeführt – für je eine Region des Bundeslandes. In Vorarlberg gab es ein landesweites von 2014 bis 2018, dessen Preis dann aber angehoben wurde.

In Wien hatte die rot-grüne Landes- und Stadtregierung am 1. Mai 2012 ein solches Ticket eingeführt. Neben höheren Preisen für andere wurde es bisher auch nicht teurer. Die Zahl der Tickt-Inhaber hatte sich bis Mitte 2018 verdoppelt. Bildrechte: Wiener Linien GmbH & Co KG

Laut einer Studie haben die Wiener Linien 2015 gut 413 Millionen Euro eingenommen, 41 Prozent aus dem Verkauf der Tickets. Gleichzeitig bezuschusste die Stadt den ÖPNV mit 50 Millionen Euro. Und es gibt weitere Geldquellen: Fast parallel zur Einführung des Tickets waren die Auto-Parkgebühren in Wien erhöht worden, was laut der Studie 2015 rund 50 Millionen Euro brachte. Zudem muss seit 2012 jeder Arbeitgeber in Wien zwei Euro pro Mitarbeiter und Woche an die Stadt zahlen – für den Ausbau der U-Bahn.



