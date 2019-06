Sieben Wochen nach ihrer Schließung erwartet dieTotal-Raffinerie in Leuna wieder sauberes Erdöl aus der Druschba-Pipline in Leuna. "Die Zeichen stehen auf Normalisierung", sagte Total-Sprecher Burkhard Reuss MDR AKTUELL. "Nach den Nachrichten, die wir haben, fließt wieder sauberes Öl von Weißrussland nach Polen. In einigen Tagen müsste das dann auch in Deutschland ankommen." Wann das Öl Deutschland erreiche, könne er aber nicht sagen.