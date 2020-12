Während Leipzig und andere Städte bei der Müllabfuhr also kleine Fortschritte machen, sieht es in anderen Bereichen weniger gut aus. Und daran dürfte sich so schnell nichts ändern. Zum Beispiel antwortet die Leipziger Branddirektion – also die Feuerwehr – auf eine Anfrage von MDR Aktuell: "Für Feuerwehrfahrzeuge gelten hohe normative Anforderungen. Zum Beispiel eine Reichweite von mindestens 300 Kilometern und ein Kraftstofftank, der im Betrieb auffüllbar ist etc. Die Einhaltung der Normen ist für die Förderung von Feuerwehrfahrzeugen und teilweise für die Zulassung zwingend erforderlich." Das führe dazu, so heißt es weiter, dass elektrisch angetriebene Fahrzeuge noch nicht frei verfügbar seien und zur Zeit noch erprobt würden.