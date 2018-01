Vor allem Unternehmen schicken mit ihren E-Mails oft sensible Inhalte. Welche Sicherheitsvorkehrungen sie dabei treffen, beobachtet der Verein "Deutschland sicher im Netz". Sascha Wilms vom DsiN sagt: Egal wie groß das Unternehmen sei, E-Mail-Schutz sollte für alle ein Thema sein. "Gerade für die kleinen, mittleren Unternehmen. Bei denen ist es besonders wichtig, weil sie natürlich Daten haben, die für den Wettbewerb interessant sein könnten. Cyber-Spionage ist heute ein immer größer werdendes Thema."

Bei einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sind die Daten einer Mail nicht nur auf dem Computer des Verfassers und auf dem Computer des Empfängers sicher, sondern sie sind auch auf dem kompletten Übertragungsweg dahin für Dritte nicht lesbar. Vereinfacht gesagt: Der Verfasser verschließt seine Mail mit einem Vorhängeschloss, dessen Schlüssel nur der Empfänger hat. Doch damit dieser Schlüssel in mein Vorhängeschloss passt, muss ich beziehungsweise muss mein Computer ihn natürlich kennen. Und dafür muss ich persönlichen Kontakt aufnehmen.

Das bekannteste Programm, das diesen Kontakt und damit die Verschlüsselung ermöglicht, heißt "Pretty Good Privacy". PGP gibt es bereits seit Anfang der 1990er Jahre. Doch im Unternehmenskontext wird es selten angewandt. Warum, weiß der Technomathematiker Georg Nestmann: "Der Aufwand für Mitarbeiter ist groß. Das Problem bei PGP ist, dass der Nutzer verstehen muss, was er tut. Es gibt keine Anwendung, die ihm das abnimmt."

Um sicher zu kommunizieren, muss jeder Mailpartner die gleiche Verschlüsselungssoftware verwenden. Doch das Hauptproblem für Unternehmen ist die persönliche Kontaktaufnahme. Denn nur durch ein persönliches Telefonat oder ein Treffen kann ich mir absolut sicher sein, dass das erhaltene Vorhängeschloss wirklich zu der Person gehört, der ich meine Mail schicken will. Das ist ein großer zeitlicher und finanzieller Aufwand. Für Unternehmen ist das nicht lukrativ.

Genau das wollten Georg Nestmann und seine Kollegen ändern. Sie gründeten die comcrypto GmbH in Chemnitz. Eine Lösung haben sie gefunden, sagt Nestmann: "Das erreichen wir in erster Linie über ein intelligentes Identitäten- und Schlüsselmanagement. Es ist möglich, dass sich die Identitäten der Mitarbeiter an die Firmenidentität koppeln lassen. Für eine Verifikation von ausgetauschten Schlüsseln muss der Vorgang dann nur einmal von Firma zu Firma durchgeführt werden. Das heißt, da reichen zwei Mitarbeiter, die das einmal tun."