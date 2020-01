Es gab viele Vorbehalte, als vor neun Jahren der Biokraftstoff E10 eingeführt wurde – also einen Kraftstoff, dem zehn Prozent Bio-Ethanol beigemischt sind. Nicht fünf wie in bisherigen Kraftstoffen, die deshalb E5 heißen.

Sigmar Gabriel kritisierte den 2011 neu eingeführten Bio-Kraftstoff. Bildrechte: dpa

Die Vorbehalte fasste die SPD in Person von Sigmar Gabriel 2011 so zusammen: "Erstens, weil die Verbraucher verunsichert sind, ob das Fahrzeug das überhaupt verträgt. Zweitens – wir waren der festen Überzeugung, dass die Mineralölindustrie das nutzen würde, um die Autofahrer an der Tankstelle abzuzocken. Und das dritte ist die ungeklärte Frage zu Nachhaltigkeit des Biokraftstoffes."