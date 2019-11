Für jeden Flug gibt es Geld für Klimaschutzprojekte in aller Welt: So will Easyjet als erste große Airline den CO2-Ausstoß ihrer Flüge komplett ausgleichen. Rund 29 Millionen Euro seien im neuen Geschäftsjahr dafür eingeplant, heißt es von Easyjet.

Schön und gut, sagt Felix Creutzig, Wissenschaftler des Berliner Klimaforschungsinstituts MCC und erklärt:

Aber es gibt noch einen Großteil der Klimawirksamkeit des Fliegens, der über CO2 hinausgeht, zum Beispiel Wasserdampf und Stickoxide, die auch ausgestoßen werden und die gleichermaßen zur Erderwärmung beitragen und die in dem Ansatz von Easyjet nicht mit erfasst werden. Felix Creutzig, Wissenschaftler des Berliner Klimaforschungsinstituts MCC

CO2-neutral heißt nicht klimaneutral

Creutzig sagt: "Die Flüge sind mit den geplanten Ausgleichszahlungen vielleicht CO2-neutral, aber eben noch lange nicht klimaneutral." Eine Easyjet-Sprecherin räumte das gegenüber dem Magazin "Spiegel" inzwischen auch ein. Greenpeace spricht von Augenwischerei. Auch das Umweltbundesamt betont, dass CO2 nicht alles sei. Der Gesamteffekt von Luftverkehr auf das Klima sei etwa dreimal höher.

Und selbst bei der von Easyjet beanspruchten CO2-Neutralität ist sich Forscher Creutzig nicht so sicher: Denn der Preis, den Easyjet ansetzt, um eine Tonne Kohlenstoffdioxid zu kompensieren, sei sehr niedrig, erklärt Creutzig. Nur ungefähr 3,50 Euro. Easyjet begründet seine extrem kleinen Preise mit den großen Zertifikatsmengen, die man einkaufe. "Easyjet mag das möglicherweise hinkriegen, durch die Skaleneffekte, also dass sie gleich eine ganze Baumplantage kaufen oder so, aber man muss halt auch sehen, dass der Marktpreis von CO2 um den Faktor 8 höher ist. Das heißt, da waren wir eher bei einem CO2-Preis pro Passagier von fünf bis sechs Euro."