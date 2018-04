Jahrelang hat die EU an den Plänen gefeilt, nun ist es so weit: Ab jetzt muss das eCall-System in alle neuen Automodelle eingebaut werden.

Bei schweren Unfällen soll damit automatisch ein Notruf an den Rettungsdienst 112 gesendet werden, erklärt Johannes Boos, Sprecher des Autoclubs ADAC. Registriert werde der Unfall von Crash-Sensoren, die in dem System verbaut seien und die einen Aufprall oder einen Überschlag feststellen. "Alternativ können Sie als Fahrer diesen Notruf auch manuell betätigen – zum Beispiel, wenn es Ihnen medizinisch nicht gut geht", versichtert Boos.



Das SOS funktioniert allerdings nur, wenn das jeweilige Satelliten- oder Handynetz stark genug ist. Dann wird nach dem Unfall eine Sprachverbindung aufgebaut. Deshalb braucht das Auto für eCall auch eine eigene Handy-Antenne, SIM-Karte und Freisprechanlage. Laut ADAC lohnt sich das: "Es gibt eine Studie der Europäischen Union, die besagt: Rund 2.500 Menschenleben können pro Jahr in der EU mit eCall gerettet werden. Das ist also ein durchaus sinnvolles System."

Rettungsdienst sieht eCall skeptisch