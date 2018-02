Mit dem Schritt will Edeka offenbar bessere Einkaufspreise durchsetzen. Die Konkurrenz bekomme teils deutlich bessere Konditionen, wirft Edeka Nestlé vor. Der Boykott betrifft nicht nur die deutsche Kette Edeka, sondern auch die französische Intermarché-Gruppe und die Schweizer Coop, die mit Edeka in der europäischen Händlergemeinschaft Agecore verbunden sind. Nestlé macht laut "Lebensmittel-Zeitung" mehr als zehn Prozent des Europa-Umsatzes in den Läden der Agecore-Händler.