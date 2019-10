Bei einem Jahresverbrauch von 2.500 Kilowattstunden entspricht das einem Anstieg um etwa 9 Euro. Es steht den Versorgern frei, ob sie die EEG-Umlage an ihre Kunden weitergeben.

Damit steigt die Ökostrom-Umlage wieder, nachdem sie in den letzten beiden Jahren gesunken war. Der Bundesnetzagentur zufolge haben dennoch die Reformen der letzten Jahre die Kostenentwicklung deutlich gedämpft. Als einen Grund für den Anstieg wird genannt, dass derzeit Windanlagen auf See in Betrieb gehen, die noch nach den alten hohen Vergütungsregeln Strom liefern.