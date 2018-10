Ehegattensplitting bedeutet: Verheiratete Paare und eingetragene Lebenspartner können ihr Einkommen auf der Steuererklärung "splitten", also aufteilen. Das Finanzamt rechnet dann die Einkommen zusammen und berechnet die Steuer so, als würden beide exakt dasselbe verdienen.

Der Partner mit dem geringeren Einkommen – in Deutschland ist das in der Regel immer noch die Frau – zahlt dann zwar etwas mehr Steuern, als normalerweise, insgesamt aber spart das Paar. Das sei ein Grund dafür, dass sich viele Frauen gegen einen Vollzeit-Job entscheiden, heißt es nun aus dem Finanzministerium. Stimmt, sagt Enzo Weber. Er forscht am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit. Wenn derjenige – oder eher diejenige – dann die Arbeitszeit erhöhen möchte, dann sehe sie sich sofort einer ziemlich hohen zusätzlichen Besteuerung ausgesetzt.