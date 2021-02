Ab Montag dürfen die Menschen in Sachsen wieder im Einzelhandel einkaufen – zwar nicht in, aber dafür an den Läden. Vorzugsweise im Freien sollen die Waren beim Click&Collect übergeben werden. So wird das auch Rico Wolf machen, der ein Fotogeschäft in Dresden betreibt. Er ist froh, dass er Kameras, Stative oder Fotoalben bald wieder an der Ladentür übergeben kann: "Ich erhoffe mir, dass mehr Kunden diese Möglichkeit nutzen und wir in dieser schwierigen Zeit unseren Umsatz dadurch etwas steigern können."