Die meisten Käufer suchen aber kein Abenteuer, sondern ein Auto. In Mitteldeutschland waren zum Jahreswechsel 8.000 Elektroautos angemeldet. Selbst wenn man die 5.200 Plug-in-Hybride dazurechnet, liegt der Marktanteil unter einem halben Prozent. Doch die Kaufprämie werde den Absatz befeuern, sagt Christian Buric vom ADAC. Nachteile der Elektromobilität würden schwinden: "Wir haben in Deutschland jetzt knapp 28.000 Ladesäulen, also öffentliche Ladesäulen. Das sind über 10.000 mehr als im Mai letzten Jahres. Also hier tut sich einiges."