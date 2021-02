Elektromobilität Anträge auf Förderung für E-Autos vervierfacht

Marcel Bartzsch hat, wie man so sagt, Benzin im Blut. Seit bald 20 Jahren arbeitet er in der Autobranche, leitet heute den Vertrieb des Volkswagen Zentrums Dresden. Anfangs war auch er skeptisch, was Elektroautos betrifft. Doch Bartzsch hat sich umstimmen lassen. Und für viele seiner Kunden gilt das auch.