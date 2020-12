Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat ihre offizielle Empfehlung zur Impfung gegen das Coronavirus veröffentlicht. Da anfangs nur eine begrenzte Menge an Impfstoffdosen zur Verfügung steht, sollen demnach wie bereits geplant zunächst über 80-Jährige und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen geimpft werden. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mit, zu dem die aus einem unabhängigen Expertengrium bestehende Stiko gehört.