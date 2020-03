Was passiert, wenn sich die Coronakrise zuspitzt? Leag-Sprecher Thoralf Schirmer erklärt: "Sollte tatsächlich der Fall eintreten, dass wir zwei Schichten zusammenziehen müssen in einem Kraftwerk, und die Kollegen dann auch in einem Kraftwerk bleiben müssen, weil wir den Außenkontakt vermeiden müssen, dann ist dort auch für Notunterkünfte gesorgt. Es stehen im Fall von Boxberg 80 Betten zur Verfügung. Wir haben auch Pakete gepackt, in denen sich das Nötigste wie Duschzeug oder Essen befindet."