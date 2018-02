In einem Jahr soll es endlich losgehen. Šárka Voříšková und sieben Freunde wollen im Leipziger Westen ein Mehrfamilienhaus bauen. Doch anders als meist üblich baut die Gruppe dann nicht auf eigenem Grund. Sie wird für den Boden nur ein Nutzungsrecht erwerben – für 99 Jahre. Statt einmalig sehr viel Geld für das Grundstück auszugeben, zahlt die Gruppe dann jährlich 4 Prozent auf den Bodenwert und erfüllt sich so den Traum vom eigenen Haus.

Tatsächlich hat die Baugruppe dafür lange nach Land zum Kaufen gesucht. Doch alles, was angeboten wurde, war zu teuer. In solchen Situationen werden Alternativen wichtiger. Der Volksmund spricht vom Pachten, Matthias Nagel lieber von der Landvergabe über das Erbbaurecht. Er ist Geschäftsführer vom Erbbaurechtsverband.

Wenn die Preise sich weiter in diese Richtung entwickeln sollten, sei es für viele gerade in Großstädten die einzige Möglichkeit, auch Wohneigentum zu bilden, glaubt er, weil man eben nicht ganz so viel investieren müsse, als wenn man Volleigentum erwerbe. Viele hätten nur die Möglichkeit, dass Erbbaurecht in Anspruch zu nehmen.